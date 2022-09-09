بعد أنباء انفصالها.. معلومات عن قصة بوسي وزوجها هشام ربيع وضرتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصدرت المطربة بوسي تريند مواقع البحث عقب تداول أنباء حول انفصالها عن زوجها هشام ربيع بعد زواج دام لـ 3 شهور فقط، وذلك عقب قيام بوسي بحذف صورها مع زوجها عبر حسابها على إنستجرام.

نستعرض لكم رحلة بوسي منذ زواجها من هشام ربيع وحتى الآن، وما فعلته ضرتها وذلك في التقرير التالي:

22 مايو 2022

احتفلت المطربة بوسي يوم 22 مايو، بزفافها في أحد الفنادق الكبرى، على مصفف الشعر هشام ربيع. واختار الاثنان أن يكون الإعلان عن زواجهما مفاجأة للجمهور، وعدم الكشف عنه إلا يوم الزفاف، معتبرين أن يوم 22 مايو سيظل يوما مميزا في حياتهما.

شقيقة العريس

نشرت ناريمان ربيع، شقيقة هشام ربيع، عبر خاصية "الاستوري" بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بالفنانة بوسي وعريسها هشام قبل حفل الزفاف.

انفعال بوسي بالفرح

أثارت بوسي في حفل زفافها على مصفف الشعر، جدلا بعدما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لها من الفرح، تقول فيه: "عليا الطلاق أبوظ الجوازة.. عادي".

حضور الفنانين

حضر حفل زفاف بوسي وهشام ربيع من الوسط الفني كل من الفنانة وفاء عامر، الفنانة هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، الفنان شريف باهر، وأحيت حفل الزفاف الراقصة الاستعراضية دينا.

وحضر الحفل أيضا: ميرهان حسين، مصطفى حجاج، المنتج محمد فوزي، ريم البارودي، ناصر سيف، إسماعيل فرغلي، أورتيجا، مصمم الأزياء هاني البحيري، محمد نور، الملحن محمد رحيم، محمد أبو داوود، الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، محمد فؤاد، حمادة هلال.

أول حفل لـ بوسي بعد زواجها

أحيت المطربة الشعبية بوسي، أول حفل زفاف لها بعد زواجها، لـ "آية" ابنة السيناريست مدحت العدل، على الشاب عمر شطا، وذلك يوم 28 مايو 2022.

ظهور بوسي وزوجها في الساحل الشمالي

ظهرت بوسي وزوجها هشام ربيع في حفل المطرب مصطفى حجاج بالساحل الشمالي في 17 يوليو، ونشر حجاج فيديو يظهران فيه عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "حب مين ده كمين كل مرة يجرحونا جرح أجمد أحلى يا بوسي".

بوسي تحذف صور زوجها بعد زواج 3 شهور

في 8 سبتمبر 2022، قامت بوسي بحذف صورها مع زوجها هشام ربيع عبر إنستجرام، وقام "ربيع" أيضا بإلغاء متابعتها.

أنباء عودة زوج بوسي لطليقته "منة"

ترددت بعدها بساعات، أنباء عن انفصال بوسي وزوجها هشام ربيع، وعودة الأخير لزوجته الأولى وأم أولاده وتدعى "منة".

رواد التواصل الإجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل صورة تجمع مصفف الشعر هشام ربيع، وزوجته الأولى منة محمد مصحوبة بتعليق يحمل "مبروك الرجوع للحلوين" .

رد بوسي على قصة طلاقها

نشرت بوسي، صورا لها مع زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، دون أي تعليق، وظهرت من خلالها في أحضان زوجها وصورة أخرى هو يطبع قبلة على خدها.

ضرة بوسي

شاركت منة محمد، "ضرة" بوسي متابعي حسابها على موقع انستجرام صورًا من عقد قرانها وعودتها لزوجها ووالد أولادها هشام ربيع بعد انفصالهما لفترة، ارتبط خلالها بالمطربة بوسي.

منة نشرت عبر الحساب وخاصية القصص القصيرة، صورا تجمعها بزوجها من عقد القران ومن الاحتفال بشهر العسل الذي يقضيانه في أحد الأماكن السياحية، وكانت بعض الصور مصحوبة بمقاطع من أغاني مختلفة: "شايفة فيك" للمطربة أصالة، وعلى يخت ظهرت في صورة بينما زوجها يقود اليخت ووضعت أغنية "هو نفس الشوق" للمطربة أنغام، أما الأغنية الثالثة التي استخدمتها فكانت "إيه اليوم الحلو ده" للمطرب أحمد سعد.

الزيجة الثانية لبوسي وهشام ربيع

يُعد زواج بوسي من هشام ربيع، الثاني لها بعد انفصالها عن زوجها الأول متعهد الحفلات فطين. كما يُعد الثاني له بعد انفصاله عن زوجته الأولى "منة".