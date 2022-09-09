دينا الشربيني: أحضر لفيلم "شقو" وأتعاون مع أمير كرارة في عمل درامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحدثت الفنانة دينا الشربيني عن تفاصيل متعلقة بحياتها الشخصية والفنية، في حلقتها مع المذيعة منى الشاذلي ببرنامج معكم المعروض الخميس على قناة CBC.

وقالت "استعد للمشاركة في موسم رمضان بمسلسل جديد يا رب يعجب الجمهور"، وتابعت "فيلمي الجاي هو (شقو) مع الفنان عمرو يوسف"، كما أكدت أنها ستتعاون مع الفنان أمير كرارة في عمل درامي قريبًا.

وجاءت دينا الشربيني ضمن الأسماء الأكثر بحثا على جوجل عقب انتهاء الحلقة، وعن التفاعل الذي تحصده على منصات التواصل الاجتماعي، أكدت دينا الشربيني أنه لا يصح أن نحكم على الناس من المظاهر، وأن هناك الكثير التفاصيل والخبايا التي لا نعلمها عن الشخص، وأضافت "اتعلمت الفترة اللي فاتت إني ممكن أبقى شايفة الناس من بره بس عمرك ما هتبقي عارفة إيه اللي حاصل جواه، واتعلمت إن دايما ربنا بيبقى شايلك الأحسن".

ولعبت دينا الشربيني الكثير من الألعاب في حلقتها مع منى الشاذلي من بينها لعبة الصندوق، لتكتشف وجود أرنب وباروكة، كما غنت أغنية برج الحوت للمطرب عمرو دياب، وأكدت أنها لم تقم بأي عمليات تجميل من قبل، كما ردحت باللغة الفرنسية وسط تصفيق جمهور البرنامج.