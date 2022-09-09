روبي تدخل "جروب الماميز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأت الفنانة روبي، تصوير أولى مشاهدها في فيلمها الجديد "جروب الماميز"، أمس الخميس 8 سبتمبر الجاري، وجمعتها بالفنان محمود حافظ، وهو من إخراج عمرو صلاح.

وشهد اليوم الأول حضور منتج العمل محمد رشيدي. "جروب الماميز"، وأكد رشيدي في بيان صحفي أن الأيام المُقبلة سوف تشهد تصوير الفيلم في العديد من مواقع التصوير المختلفة داخل وخارج القاهرة، لافتا إلى أن العمل تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، وسيناسب قطاع عريض من المجتمع العربي.

جروب الماميز من بطولة: روبي وغادة عادل وريم مصطفى وبيومي فؤاد ومحمود حافظ، وتأليف غاده عبدالعال وإيهاب بليبل وإخراج عمرو صلاح .