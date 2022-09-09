علي ربيع يستعد لتصوير "نصي الثاني" لعرضه خارج رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل الفنان علي ربيع العمل على تحضيرات مسلسله الجديد "نصي الثاني"، ويستعد لتصوير دوره فيه مع نهاية شهر سبتمبر الجاري.

المسلسل من تأليف إياد صالح، يقوم بإنتاج أحمد الجنايني، إخراج عمرو صلاح، ينتمي للأعمال قصيرة الحلقات، إذ يتكون من 10 حلقات، على أن يُعرض خارج السباق الرمضاني على منصة شاهد VIP.

يلعب علي ربيع في المسلسل دور شاب يُدعى أحمد، يقع في العديد من التجارب العاطفية، بحثا عن نصفه الثاني، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.

كان آخر أعمال علي ربيع فيلم "زومبي"، ودارت أحداثه في إطار كوميدي، وشاركه البطولة عدد كبير من الفنانين، بينهم: هاجر أحمد، كريم عفيفي، حمدي الميرغني، ودينا محسن.