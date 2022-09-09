ياسمين صبري أنيقة وسينيتا خليفة بإطلالة صيفية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري أنظار جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها، إذ ارتدت فستانا أنيقا، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

حنان مطاوع

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها، وارتدت فستانا منقوشا بزخارف فنية مصرية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

أسماء جلال

أطلت الفنانة أسماء جلال على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها الصيفية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

سلمى أبو ضيف

خطفت الفنانة سلمى أبو ضيف أنظار جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها "الكاجوال"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

سينيتا خليفة

أطلت الفنانة سينتيا خليفة على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها الصيفية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

منة فضالي

أطلت الفنانة منة فضالي على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها أثناء قضائها نزهتها الصيفية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

نجوى كرم

شاركت الفنانة نجوى كرم جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها حيث ارتدت فستاتا أنيقا، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ريم سامي

شاركت الفنانة ريم سامي جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها، حيث ارتدت أزياء صيفية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

درة

أطلت الفنانة درة على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

بوسي

شاركت الفنانة بوسي جمهورها ومتابعيها صورة ظهرت فيها رفقة زوجها لتنفي شائعات طلاقهما، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام"