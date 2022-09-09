دينا الشربيني: "مامتي مكانتش موافقة أدخل التمثيل.. وقعدت 7 سنين في الجامعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة دينا الشربيني، عن دراستها ومشوارها كمذيعة بداية من برنامج "شبابيك" على قناة "دريم".

وقالت دينا خلال لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلي": "مامتي مكانتش موافقة إني أدخل التمثيل، وخدت وقتها ورشة تمثيل، وأنا في الورشة كانوا عايزين مذيعين في (دريم)، وكان في حد هناك قالي تعالي إعملي انترفيو، وقولت لـ بابا ووافق وقالي (اشتغلي مذيعة وفي نفس الوقت هتاخدي خبرة)، وكان الموضوع خطوة في حياتي ومكانش طموحي".

وتابعت دينا الشربيني: "انتقلت بعد (دريم) لقناة (روتانا) وقدمت برنامج (عز الشباب)".

وأضافت: "قعدت 7 سنين في الجامعة، لأن كان عندي شغلي وقتها، وخدت ملاحق في تانية إعدادي وتانية ثانوي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني مسلسل "المشوار" مع الفنان محمد رمضان، في رمضان 2022.

وعُرض للفنانة دينا الشربيني مؤخرًا، مسرحية "أحفاد ريا وسكينة" على مسرح بكر الشدي البوليفارد، مع بيومي فؤاد وأوس أوس، تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، ومن إخراج سامح بسيوني.

وتواصل الفنانة دينا الشربيني، تصوير مشاهدها في فيلم "شقو"، وتجسد خلاله دور "ممرضة"، مع النجوم: عمرو يوسف، أمينة خليل، ومحمد ممدوح وغيرهم.