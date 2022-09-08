شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة الإسبانية إستر إكسبوزيتو تحتفى بزيارتها لمصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة الإسبانية إستر إكسبوزيتو بطلة مسلسل الدراما "Elite"، صورا لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية فى مصر، وظهرت وهي تلتقط صورة وفى خلفيتها الأهرامات الثلاثة وأخرى وهى ترتدي بدلة غطس خلال تواجدها على شواطئ البحر الأحمر، وعلقت: "كنت تائهة فى القاهرة وأغوص فى البحر الأحمر".



النجمة الاسبانية



النجمة الإسبانية



النجمة الاسبانية



النجمة الاسبانية

مسلسل Elite بطولة؛ صموئيل (إيزان إسكاميلا)، كريستيان (ميجيل هيران)، جوزمان (ميجيل برناردو)، لو (دانا باولا)، ناديا (مينا الهاماني)، كارلا (إستير إكسبوسيتو)، بولو أندر (آرون بايبر) وعمر (عمر أيوسو)، كايتانا (جورجينا أموروس)، ريبيكا (كلوديا سالاس)، وفاليريو (جورج لوبيز).

واشتهر مسلسل الدراما الإسبانى Elite بالعديد من اللقطات التى تحتوى على مشاهد الإغراء، بالإضافة إلى تصنيفها +18، للعديد من المتابعين، لكن على غير عادة العمل، جاء الموسم الثالث خاليا من أغلب هذه المشاهد، إلا قلة قليلة منها، وركز أكثر على حياة طلاب، والمشاكل التى يتعاملون معها بشكل أكبر عن المواسم السابقة، بالإضافة إلى ذلك موت "بولو"، صديقهم، أدى إلى تماسكهم من جديد ببعضهم البعض.