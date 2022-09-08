شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود وإيمان العاصى ومحمود حجازى فى كواليس فيلم "فى عز الظهر".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمود حجازى عن صور جديدة من كواليس تصوير فيلم "فى عز الظهر" للنجم المصرى العالمى مينا مسعود، والذى يتم استكمال تصوير مشاهده فى مصر حالياً بعد فترة من التوقف، حيث نشر حجازى عددا من الصور تجمعه ببطل العمل مينا مسعود على حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام".



فى عز الضهر



فى عز الضهر



فى عز الضهر

فيلم "فى عز الظهر" يخوض به مينا مسعود أولى تجاربه الفنية فى مصر، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل ويشارك في بطولته إيمان العاصى، شيرين رضا، جميلة عوض، ومحمد علي رزق، محمد عز، ساندرا، أحمد جمال سعيد، محمود حجازي وإيهاب فهمي وعدد آخر من الفنانين وتدور احداث الفيلم في اطار اكشن تشويقى ويجسد مسعود دور زعيم عصابة دولية.

وكان آخر أعمال مينا مسعود فيلم " The Royal Treatment" الذى عرض يوم 20 يناير الماضى، وهو من بطولة كل من مينا مسعود، لورا مارانو، بيتر تشين، جولي إدواردز، تاليا ليسر، إيفان ستويانوف، آن شين تشانج، جيمس جايلين، كوبي جونز نيل، أماندا بيلينج، تشيلسي بريستون كرايفورد، جريس بنتلي تسيبواه، إليزابيث هوثورن، جاي سيمون، كاميرون رودس.

وكان آخر أعمال محمود حجازى مسلسل "أبو العروسة 3" تأليف وإخراج هانى كمال، وبطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل.