شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يخاطب اتحاد النقابات الفنية لطلب الإشراف القضائى على انتخابات الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم مصطفى كامل خطابًا للمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية بشأن الإشراف قضائيا على انتخابات نقابة المهن الموسيقية، المقرر أن يخوضها خلال الفترة المقبلة، وتضمن الخطاب كالتالى: أخى وحبيبى وصديقى الأستاذ المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية.. خالص التحية والاحترام أعلم أنك تبذل كل ما بوسعك وأتوجه إلى سيادتكم بهذا الخطاب رسمياً بصفتى زميلاً سابقاً لسيادتكم داخل أروقة مجلس الاتحاد وكم كنت معكم أدعم بكل صدق وحب واحترام كافة مصالح مهنتنا ومصالح أعضاءها القوة الناعمة المصرية والتي تحمل علي عاتقها مهمة بناء ثقافة شعب وغرس المشاعر النبيلة بداخله.

وبناء على ذلك أسمح لى أخى وصديقى ورئيس رؤساء مهنتى أن أُحمل سيادتكم المسئولية كاملةً أمام الله وأمام أبناء المهن الموسيقية عما يحدث من استهتار وعبث بالقوانين واللوائح وبمكانة رئيس الإتحاد ودوره القانوني الدستوري، عبث واستهزاء واستهتار من بعض القائمين على إدارة العملية الانتخابية داخل نقابة الموسيقيين والتي ليس لها ممثلاً قانونياً الآن ولابديل عن تولي سيادتكم هذا المكان مؤقتاً بإعتبارك رئيساً شرعياً وقانونياً للهرم النقابي الفني بمصر والثلاث نقابات الفنية أخي وصديقي العزيز أستخدموك بصفتك وشخصك ورئاستك للاتحاد كثيراً في إصدار بيانات وقرارات وما يشبه ذلك رغبة منهم في الاستقواء بمكانتك ومكانة رئاسة الاتحاد فلماذا الآن الاستقواء عليك شخصياً وعلي منصبك كرئيساً للثلاث نقابات وعلي مكانة وقوة الاتحاد القانونية والدستورية أعلم أنك على درايةً كاملة بمايدور بداخل نقابتنا، ورغبه جامحه من بعض مزوري الحقائق بإستمرار الاوضاع كما هي واستعلاء ثلاثه اواربعة افراد منهم علي قوانين رب السماء والتي تأمرنا برد الأمانات إلي أهلها وصون مال اليتيم وحسن أستخدام ولاية الأمر، والاستعلاء علي كل قوانين الدوله والتي تؤسس للعدل والحق بكل أشكاله وصوره.

أخي العزيز عمر عبد العزيز أعلم جيداً أنك غير راضٍ عما يحدث وعهدي بك دائماً رجلاً قوياً خلوقاً ولست شيطاناً أخرس تري الحق وتسكت عنه والحق جلياً واضحاً وها أنا أطالبك علانية ًوجهراً بإستخدام كافة سلطاتك القانونية لوقف هذه المهزله ووقف إدارة العملية الانتخابية بنقابة الموسيقيين خارج نطاق اتحاد النقابات وعلي يد افراد غير ذي ثقه بإدارتها .

راجياً من سيادتكم التكرم بمخاطبة جهات قضائية للإشراف علي الانتخابات إشرافاً قضائياً تاماً وتحت إدارة اتحاد النقابات الفنيه، وختم إستمارة إبداء الرأي والإقتراع بخاتم الهيئه القضائيه المشرفه وليس بخاتم النقابه وطبعها بمعرفة سيادتكم اتحاد النقابات الفنيه.

وكما حدد القانون الجهات المنوط بها الإشراف على الانتخابات سواء محكمة جنوب أو مجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة وعدم إدارتها من خلال موظفين وإداريين.

شاكراً لسيادتكم سعة الصدر وتحمل المسئوليه وداعياً الله أن يوفق من يتولي أمورنا من سيادتكم الي مافيه خير العمل والصلاح والإصلاح.

ومن جانبه أكد المخرج عمر عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه قانونا يشترط الإشراف على انتخابات المهن الموسيقية قضائيا.