شكرا لقرائتكم خبر عن يوما واحدا يفصل أحمد فتحى عن وداع بلاتوهات فيلم " 5 محيى الدين أبو العز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبقى يوما واحدا وينتهي الفنان أحمد فتحى من تصوير فيلم " 5 محيى الدين أبو العز" حسبما صرح مخرج الفيلم شادى على لـ "الخليج 365 " مشيرا إلى أنه سيتم تصوير المشاهد الأخيرة من الفيلم في بور سعيد.

ويجسد الفنان أحمد فتحى في فيلمه الجديد " 5 محيي الدين أبو العز" دور شاب يحاول السفر إلى الخارج للعمل لكنه يكتشف اتهامه بجريمة قتل حيث يتشابه اسمه مع اسم شخص آخر، ويبحث خلال أحداث الفيلم عن صاحب الاسم الحقيقى في مواقف كوميدية.

وفيلم "5 محيي الدين أبو العز" تأليف محمد يونس وأنيس أبو جبرى ومحمد عبد العظيم وإخراج شادى على وهو فيلم كوميدى رومانسى، ويشارك فى بطولة الفيلم الفنان محمد جمعه والفنانة هاجرالشرنوبى.

المخرج شادى على

وكان الفنان أحمد فتحي حل ضيفًا على تليفزيون الخليج 365، مع الكاتب الصحفي علي الكشوطي، فى وقت سابق وذلك بعد عرض فيلم "حامل اللقب"، بطولة هشام ماجد ودينا الشربيني، بختام مهرجان مالمو للأفلام العربية في دورته الـ 12 بدولة السويد، وقال أحمد فتحي خلال اللقاء: فكرة عرض فيلم كوميدي بالمهرجان أمر جيد، فالأفلام الجماهرية عموما ستزيد من جماهرية المهرجانات، فالنجوم المحبوبة ستجذب الجماهير وستجعلهم يشاهدون باقي أفلام المهرجان وليس الفيلم الكوميدي الذين أتوا من أجله فقط".

وأضاف الفنان أحمد فتحي: أحلم بعمل مهرجان للأفلام الكوميديا، وأنا أحاول دائمًا تقديم أعمال متنوعة بين التراجيديا والكوميديا ولكن معظم الفرص التي تعرض علي تكون كوميدية، وأي ممثل بالتأكيد يحلم بتقديم الدور الرئيسي لكن النجاح الحقيقي أن تقدم كل دور بنفس الجودة دون النظر لحجمه ولكن الأهم هو تأثيره، والنجاح الحقيقي بالنسبة لي أن يناديني الناس في الشارع باسم الشخصية التي أقدمها فالممثل الذي لم ينادى باسم أي شخصية قدمها "لسة مجاش".