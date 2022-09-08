شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من بوسى على أنباء طلاقها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت الفنانة بوسى على الأخبار التى تم تداولها خلال الساعات الأخيرة حول انفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع بعد مرور 100 يوم فقط من الزواج، ونشرت صور على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى تجمعها بزوجها فى جو من الرومانسية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الأخيرة، صورة تجمع هشام ربيع وزوجته الأولى واعتقد البعض أنها قد تكون ليست حديثة، وتصدر اسم المطربة الشعبية بوسى محركات البحث بعد أنباء طلاقها.

وكان آخر ظهور لهما سويا أثناء حفل الفنان مصطفى حجاج منذ ما يقرب من شهر بالساحل الشمالى، حيننما احتفل حجاج بالمطربة الشعبية بوسى هى وزوجها هشام ربيع فى الظهور الأول لهما بعد الزواج واستدعاهما إلى المسرح وقام بإهدائهما أغنيته الجديدة "حب مين" التى طرحها مؤخرًا، كما قام بتهنئتهما على الزواج، وتفاعل معه الجمهور الكبير الذى كان حاضرًا الحفل.