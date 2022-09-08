شكرا لقرائتكم خبر عن روبى ومحمود حافظ يبدآن تصوير أول مشاهد "جروب الماميز".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ، اليوم الخميس، تصوير أول مشاهد فيلم "جروب الماميز" الذى يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن، داخل أحد اللوكيشنات الخاصة بالعمل، بحضور بطلة العمل النجمة روبى والفنان محمود حافظ والمخرج عمرو صلاح وكانت أولى المشاهد التى تجمع بين روبى ومحمود حافظ.

فيلم "جروب الماميز" بطولة غادة عادل وروبى وريم مصطفى، ويعد من الأفلام التى تنتمي لنوعية البطولة الجماعية ويشارك فيه العديد من النجوم، منهم بيومى فؤاد وجارٍ التعاقد مع باقى المشاركين في البطولة، والفيلم تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، يجمع جروب للواتس آب خاص بالمدرسة ثلاثة أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعاني "مريم ونادية" روبى وغادة، من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر هنا ملكة جمال مصر السابقة ريم مصطفى، مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، وهي أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط.