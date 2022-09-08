شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس شهرزاد بمسلسل "ألف ليلة وليلة" فى دراما رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة ياسمين رئيس للمشاركة فى بطولة مسلسلها الرمضانى ألف ليلة وليلة بشخصية شهرزاد مع النجم ياسر جلال، من إنتاج شركة أروما، ومن المقرر الكشف عن باقي طاقم العمل خلال الفترة القادمة.
كما تنتظر ياسمين رئيس إطلاق فيلمها المقبل أنا لحبيبي ويشاركها البطولة محمد الشرنوبي، كريم فهمي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران ومن إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي.
آخر أعمال ياسمين رئيس كان مشاركتها في فيلم خطة مازنجر مع حمدى المرغنى ومحمود حافظ وبيومى فؤاد، وإخراج رامى رزق الله، وتوزيع سينرجى فيلمز.
قصة الفيلم تدور في إطار كوميدى اجتماعى وتعتمد أحداثه على حالة النوستاليجا والمتمثلة في الشخصية الكارتونية الشهيرة مازنجر التي يعرفها الجميع، حيث يتم تناول القصة بشكل كوميدى ساسبنس، حيث خلال حدث يوقع البطل والبطلة في مشكلة كبيرة ويكون الخروج من هذا المأزق فيقعوا في ورطة أكبر.
فيلم "خطة مازنجر" بطولة ياسمين رئيس في بطولة فيلم "خطة مازنجر" حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله، وإنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع شركة سينرجى فيلمز .