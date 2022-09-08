شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس شهرزاد بمسلسل "ألف ليلة وليلة" فى دراما رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة ياسمين رئيس للمشاركة فى بطولة مسلسلها الرمضانى ألف ليلة وليلة بشخصية شهرزاد مع النجم ياسر جلال، من إنتاج شركة أروما، ومن المقرر الكشف عن باقي طاقم العمل خلال الفترة القادمة.

كما تنتظر ياسمين رئيس إطلاق فيلمها المقبل أنا لحبيبي ويشاركها البطولة محمد الشرنوبي، كريم فهمي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران ومن إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي.