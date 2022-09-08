شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عدوية يحيى حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية، غدا الجمعة، حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى بمشاركة الراقصة دينا، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة التى يحبها.

وشاركت الفنانة دينا مع متابعيها، البوستر الدعائي الخاص بحفلها مع المطرب أحمد عدوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلقت عليه قائلة: "العودة إلى التسعينيات.. في السماء 20 الساحل الشمالي.. الجمعة 9 سبتمبر".

ويعتبر النجم أحمد عدوية من أهم المغنيين الشعبيين فى فترة السبعينيات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، فيعتبر الأب الروحي لمن جاءوا بعده مثل حكيم، وقام أيضاً بالاشتراك في أفلام عديدة أُنتجت في هذه الفترة.

من أشهر أغانيه الشعبية: (السح الدح امبو، زحمة يا دنيا زحمة، سيب وأنا أسيب)، واستعانت به السينما ليغنى فى الأفلام بسبب شهرته، وأسند له المخرجون بعض الأدوار الكوميدية لكنه ونجح كممثل بسبب امتلاكه موهبة الغناء.