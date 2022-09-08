شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أعمال جمعت نادين نجيم ومعتصم النهار بعد شائعة ارتباطهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت الساعات الماضية العديد من الشائعات حول ارتباط الفنانة نادين نسيب نجيم بالفنان معتصم النهار، بعد أن نشرت صورة لها وهى ممسكة بيد أحد الأشخاص عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها: "لا تحتاج إلى تعليق، انتظروا ذلك فقط".

وأخذت هذه الصور فى التداول بشكل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق كثير من المتابعين على الصورة أنها ارتبطت بمعتصم النهار، وهذا ما نفته ردًا عليهم في أحد التعليقات، قائلة: "الناس يلي عم تذكر أسماء بس بدي قول إنه غلط الموضوع ابعد من هيك بكتير وأكيد مش معتصم ولا قصي يلي هني اخواتي يا جماعة"، بينما علق البعض الآخر من الجمهور أن تلك الصورة هي دعاية وتشويق لعمل جديد يجمعها بمعتصم النهار.

وفي السطور التالية نرصد لكم الأعمال التي جمعت بينهما:

خمسة ونص

كانت بداية التعاون بينهما من خلال مشاركة الثنائي في بطولة مسلسل "خمسة ونص" الذي عرض في السباق الرمضاني عام 2019، وشاركهما بطولته الفنان السوري قصي خولي، ورفيق علي أحمد، رولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات، كارين سلامة من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

صالون زهرة الجزء الأول

وفي عام 2021 جاء التعاون الثاني بينهما من خلال مسلسل "صالون زهرة" الذى حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وتناول فكرة أن هناك عصابة هربت "دولارات" في "كرسى"، وبطريقة أو بأخرى، تم نقل ذلك الكرسى إلى بلد أخرى، حتى وصل إلى إحدى الصالونات التي تمتلكها نادين نسيي نجيم أو "زهرة" تلك الفتاة الشعبية التي تقطن في الحارة اللبنانية الجميلة، ويحاول رجال الحارة أن يفوزوا بها ويتزوجونها، إلا أنها لم ترحب بفكرة الزواج من هؤلاء.



نادين نجيب ومعتصم

ونجد أن "أنس" وهو معتصم النهار، يحاول أن يدخل الحارة بشكل أو بآخر، حتى يحصل على "الكرسى" الذى بداخله الدولارات المهربة، فيجد نفسه أمام فتاة جميلة، ويمثل عليها الحب حتى يحصل على مراده، حتى نجد قصة حب في المسلسل الذى قدم بحرفية شديدة سواء على مستوى الصورة والديكورات والقصة الخفيفة وخلافه.

مسلسل "صالون زهرة" عرض في 15 حلقة، وشارك في بطولته نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طونى عيسى، لين غرة، رشا بلال، انجو ريحان، مجدى مشموى، وغيرهم، تأليف نادين جابر، جو بوعيد.

صالون زهرة الجزء الثاني

ويستعد الثنائي خلال الفترة الحالية لتقديم الجزء الثاني من العمل عبر إحدى المنصات الإلكترونية.