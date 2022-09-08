فنان ينتقد ياسمين صبري: "زي نجلاء فتحي مكانتش بتعرف تمثلها وشغالة عشان جميلة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

انتقد الفنان عبدالرحيم حسن أداء الفنانة ياسمين صبري في الأعمال الفنية، وذلك أثناء ظهوره في برنامج الرسالة" المعروض على شاشة قناة "الحدث اليوم".

وقال عبدالرحيم حسن: "لا أحد ينكر أنها أنثى جميلة، هي بتشتغل بشكلها، مش أي حد قال بوقين بقى بيمثل، التمثيل ده موضوع تاني خالص، موهبتها الفنية بسيطة، ياسمين اشتغلت لشكلها، لجمالها، وفي حد بيعلمها تقول الكلام إزاي؟، فبدأت تقول الكلام، فالناس بقت باصة لشكل وكلام بيتقال، لكن هل تركت بصمة كممثلة، لأ، أنا لا أجامل في هذه المنطقة".

وأضاف: "زي نجلاء فتحي، أول ما بدأت، مكنتش بتعرف تمثل، كانت بتمثل لإنها جميلة، فشغلوها، وعلموها لحد ما تدعكت في التمثيل، الخبرات والسنين خلتها نجلاء فتحي، وياسمين لو كمان 5 سنين، وشغالة مع حد بيدربها، وتسمح لحد إنه يعلمها، وتدخل ورش تتعلم التمثيل، اعتقد بعد 5 سنين هتبقى ممثلة جامدة".

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تخوض الفنانة ياسمين صبري السباق الرمضاني المُقبل 2023 بمسلسل لم تكشف بعد عن تفاصيله، يعيدها بعد غياب منذ آخر أعمالها "فرصة تانية" والذي عُرض في رمضان 2020.