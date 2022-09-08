"قبلة رومانسية".. أول تعليق من بوسي على أنباء طلاقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ردت المطربة بوسي، على شائعات انفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع الذي تم تداوله خلال الساعات الماضية.

ونشرت بوسي، صورا لها مع زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت من خلالها في أحضان زوجها وهو يطبع قبلة على خدها.

وكانت المطربة بوسى، تصدرت تريند موقع البحث جوجل، ومواقع التواصل، عقب تداول الصورة التي جمعت زوجها "هشام" وزوجته الأولى، بالتزامن مع حذف المطربة صورها مع زوجها، وإلغاء الزوج متابعة حسابها في موقع إنستجرام.

"مبروك الرجوع للحلوين" تحت هذا العنوان تداول رواد مواقع التواصل صورة تجمع مصفف الشعر هشام ربيع، وزوجته الأولى خبيرة التجميل منة محمد، بالتزامن مع إلغاء"هشام" متابعة حساب زوجته الثانية المطربة بوسي، عبر موقع "إنستجرام".

ومع تداول أنباء غير مؤكدة عن انفصال المطربة عن زوجها مصفف الشعر، بعد زواجهما في 22 مايو الماضي، نرصد بعض الجدل الذي أثير حول "بوسي" بعد زفافها إلى "هشام".

زواج المطربة بوسي من مصفف الشعر هشام ربيع، هو الثاني لها، إذ طالبت بالخلع من زوجها الأول منظم الحفلات فطين سعيد، بعد تبادلهما البلاغات الرسمية، ووصول النزاع إلى ساحات المحاكم.