ياسمين صبري تخطف الأنظار على انستجرام..والجمهور:"تايلاندية في نفسك"(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "قمر"، "إيه القمر ده"، "الله على الأزرق "، "تايلاندية في نفسك أوي"، "جمال وهدوء"، "جمالك عربي"، "حلوة".

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تخوض الفنانة ياسمين صبري السباق الرمضاني المُقبل 2023 بمسلسل لم تكشف بعد عن تفاصيله، يعيدها بعد غياب منذ آخر أعمالها "فرصة تانية" والذي عُرض في رمضان 2020.