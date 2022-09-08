كيف ساند تامر عبد المنعم الفنانة ميرفت أمين في أزمتها الأخيرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

ساند الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم الفنانة القديرة ميرفت أمين في أزمتها الأخيرة التي تعرضت خلالها للتنمر، وذلك عقب ظهورها في عزاء المخرج علي عبدالخالق.

ونشر الفنان تامر عبدالمنعم صورة للفنانة ميرفت أمين من ظهورها في عزاء المخرج علي عبدالخالق، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وعلق عليها : "بحبك".

يذكر أن اسم وصور الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، لاقى تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة الماضية.

ومنذ حضور ميرفت أمين، عزاء المخرج الكبير الراحل علي عبد الخالق، مساء الاثنين، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وتحتل مكانة متقدمة في قوائم التريند عبر الشبكات الاجتماعية.

وظهرت ميرفت أمين خلال مراسم العزاء، مرتدية "كمامة طبية" اتباعا للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وبدت عليها ملامح الحزن والتأثر والتقدم في العمر.