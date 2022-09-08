الأمريكى جون هوي: تعاونت مع النجمة المصرية شريهان في مسرحيتها الأخيرة " كوكو شانيل "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- إسلام فاروق:

قدم مصمم السينوغرافيا الأمريكى جون هوي ورشة وماستر كلاس بعنوان « projection mapping »، ضمن الورش المقامة بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت، في دورته التاسعة والعشرين.

وانقسمت الورشة بين المعلومات النظرية والخبرة العملية، حيث تضمنت تعريف فكرة projection mapping باعتباره تقنية لإسقاط الفيديو يتم من خلالها رسم لقطات الفيديو على أى سطح، وتحويله إلى عروض وصور مذهلة، ثم التدريب من خلال مشاريع التصميم الفردية لكل متدرب.

واستخدم جون برنامج Q Labخلال فعاليات الورشة، فيما استخدم المتدربون برامج مختلفة للتطبيق العملى كلها تؤدى نفس النتيجة ولكن عبر طرق مختلفة، كما جمعت الماستر كلاس بين تاريخ هذا الفن وما وصل اليه اليوم، وعرض أهم التجارب الهامة عالميا فى المجال، كما تم عرض تجارب اعمال الطلبة المميزة.

وقال جون هوى: "أقمت فى مصر أكثر من 5 سنوات قمت بالتدريس خلالها فى الجامعة الأمريكية وقدمت العديد من الورش من قبل في القاهرة والإسكندرية، كما انني شاركت في تنفيذ عدة أعمال فنية مصرية كان آخرها مسرحية "كوكو شانيل" بطولة النجمة شيريهان".

وتابع : "تعتمد الورشة علي كيفية إستخدام البرامج الحديثة في خلق صور بصرية تخدم النص والعمل الفني، كما أن التكنولوجيا أثرت بشكل كبير في استقبال الجمهور لكل أنواع الفنون ليس فقط المسرح بل أيضا التلفزيون والسينما، والتغيير الذى حدث خلال جائحة كورونا ليس تغيير بسيط، بل إنه أثر على كافة اساليب الحياة، وعلى كل أنواع الفنون التي تتكييف مع هذا الواقع الجديد حيث أصبح استخدام الهاتف المحمول أساسيا، كما أن تقنيات العالم الافتراضى أصبحت هى المستقبل سواء للأساسيات أو الرفاهيات، ومع كل تطور يظهر على مدار العصور كانت الفنون تتطور بما يتوافق مع مجريات العصر، ولو لم يحدث لكانت انقرضت سواء مع ظهور التلفزيون والسينما و المنصات الالكترونية".

وأضاف : "تنوع مستوى المتدربين ما بين فنانين محترفين وفنانين لم يستخدموا مثل هذه البرامج من قبل ، لذلك سعيت لأن تجمع الورشة ما بين كيفية توليد الأفكار نظريا وتطبيقها عمليا، وفهم أن خلق صوره مبتكره ليس لها حدود لتنفيذها نظرا لكثرة البرامج التى أصبحت متوفره حتى على الهاتف المحمول، وهذا ما حدث بالفعل؛ فهناك فتاة استطاعت تنفيذ مشروعا رغم أنها لم تستخدم هذه البرامج من قبل، لتستفاد به خلال عرضها الذى تسعى لتقديمه".

وحول الورشة قال جون: "إن المتدربين يجعموهم الشغف، وأجدهم يحاولون من أجل الوصول للمعلومة ومتعطشين لتنفيذ شيئا مبتكرا، وأجد أن التراكمات الثقافية التى يحملوها تؤثر على أعمالهم بشكل كبير وتنعكس على منتجهم بشكل معاصر، وأعتقد أن أهم نصيحة أوجهها لهم هى ألا تسمح للتكنولوجيا أن تحد من خيالك بل بالعكس هى الأداة التى تطوعها لتنفيذ خيالك الى واقع، وأعتبر أن مثل هذه الورش الدولية فرصة هامة جدا لمجتمع الفن للتلاقى والاحتكاك وتبادل الخبرات المختلفة، ولابد أن يغتنموا مثل هذه الفرص بقوة".