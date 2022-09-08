صورة وتنمر.. ماجدة خير الله تكشف عن تعرض سعاد حسني لأزمة ميرفت أمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشفت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عن أحد المواقف التي تعرضت لها الفنانة سعاد حسني، والذي يتشابه مع ما مرت به الفنانة ميرفت أمين إثر تداول صورتها في عزء المخرج علي عبد الخالق، إذ تنمر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تقدم عمرها وتغير ملامحها.

وكتبت ماجدة خير الله عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي عن الفنانة ميرفت أمين: " لن تجد لها صورًا أو فيديوهات في حفلات الأفراح أو المناسبات الصاخبة، ولو أن من حق أي إنسان أن يذهب إلى حيث يريد، ولكن لا يمكن أن يكون هناك عزاء لزميل أو زميلة، ولاتلحظ الوجود الهادئ الوقور لميرفت أمين، كلما تابعت حضورها في عزاء من يتساقط من نجوم الفن، أعود بذاكرتي إلى ليلة وفاة مديحة كامل الله يرحمها".

وتابعت:" حيث كانت ميرفت أمين من أوائل من حضرن لشقتها، في شارع عمر طوسن، جلست في هدوء تقرأ في مصحف اخرجته من حقيبتها، ثم حضرت كل طقوس العزاء، وبعدها يتكرر حرصها على التواجد في وداع كل زملاء مهنتها، الذين جمعتها بهم صداقة أو حتى زمالة عمل، أرى جمالها في نبلها واحترامها لذاتها، الحالة النفسية والمزاجية تؤثر في ملامحنا بلا شك".

واستعادت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، ما كتبه إحدى الصحفيات عن الفنانة سعاد حسني، مضيفة : " لم يخلقنا الله من حديد أو نحاس، ولكننا كتل من الأعصاب محاطة بدم ولحم، نتأثر بالأحداث التي تمر بنا، وفي يوم ما وزمن لا زلت أتذكره، كتبت صحفية معدومة الإنسانية سطورا تسخر فيها من زيادة حجم سعاد حسني، وتغير ملامحها، وهي السطور التي كانت مثل طلقات رصاص أصابت كيان إنسانة وفنانة كانت في أشد الحاجة لكلمة ود ومؤازرة لعبور أزمته، ولكن ميرفت أمين ليست في حاجة لتعاطف في صاحبة شخصية قوية ومتزنة، وأتمنى ألا تلتفت لم يبدر من السفهاء، منعدمى الإنسانية، فهي جميلة في كل الأحوال، هذا إن استوعبنا أن الجمال ينبع من روح الإنسان وخلقه".

يذكر أن الفنانة ميرفت أمين علقت على تداول صورتها أثناء حضورها عزاء المخرج علي عبد الخالق، حيث استنكرت بعض التعليقات التي تعرضت لتقدم عمرها.

وقالت في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "بني آدم في عزاء هيبقى عامل إيه؟، ومعنديش رد على الناس اللي بتتكلم على شكل الفنانين وظهورهم في مناسبات العزاء، خليهم يسلوا نفسهم".

وتابعت: "لو البني آدم نفسه معندوش انضباط إنه هو يبطل التعليقات دي مهما قولتله مش هيبطل، مهما قولنا زي قلته يعني".

يذكر أن اسم وصور الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، لاقى تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة الماضية.

ومنذ حضور ميرفت أمين، عزاء المخرج الكبير الراحل علي عبد الخالق، مساء الاثنين، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وتحتل مكانة متقدمة في قوائم التريند عبر الشبكات الاجتماعية.

وظهرت ميرفت أمين خلال مراسم العزاء، مرتدية "كمامة طبية" اتباعا للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وبدت عليها ملامح الحزن والتأثر والتقدم في العمر.

ومن بين التعليقات التي صاحبت صورها المتداولة من العزاء عبر مواقع التواصل: "ملامحها تغيرت والكبر تجاوز كل تقاسيم وجهها وكأنها تتألم لفراق أحبتها وتتذكر أيام زمان بحسرة وألم"، "في ناس عم يتنمروا ويسخروا من الفنانة ميرفت أمين بعد آخر ظهور لها، ليه؟ لأنه كبرت والتجاعيد بينت على وجهها.. مجتمعات البوتوكس والفيلر ما عادت تتحمل امرأة بتجعيدة! كيف يعني ميرفت أمين تاركة حالها هيك ومش عاملة ٧٠ عملية ليبين عمرها ٢٠؟ غريب!"، "والله الزعل وحش وفقد الأحبة"، "وجعتلي قلبي فقدت كل صحابها حرفيا ربنا يصبرها"، "أسخف وأحقر تصرف على السوشيال ميديا استفزني امبارح تداول صورة الفنانة ميرفت أمين في عزاء علي عبد الخالق وقد ظهرت عليها ملامح السن وتحتها حكم ومواعظ من النوعية المصرية الحشرية اللزجة التي فيها قسوة وجلافة وعدم إنسانية ينم عن مزاج نكدي مايعرفش معنى كلمة حياة" وغيرها.