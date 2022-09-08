أنباء عن زواج ” أسماء لمنور ” من برلماني معروف

كتب امير فتحي في الخميس 8 سبتمبر 2022 06:54 مساءً - ترددت عبر منصات التواصل الاجتماعي أخبارا عن زواج الفنانة المغربية ” أسماء لمنور ” من مواطنها ” هشام أيت منا ” السياسي والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية .
وخرجت أسماء لمنور بمنشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام لنفي هذه الأخبار والتأكيد على أنها عارية من الصحة ومجرد شائعات .
فكتبت أسماء لمنور قائلة : ” مجرد إشاعة عارية من الصحة .. تأكدوا جمهوري العزيز أن خبراً بهذه الأهمية وإن كان يرتبط بحياتي الخاصة، لن أتردد في أن أخبركم به .. مع مودتي ” .
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