أنباء عن زواج ” أسماء لمنور ” من برلماني معروف

كتب امير فتحي في الخميس 8 سبتمبر 2022 06:54 مساءً - ترددت عبر منصات التواصل الاجتماعي أخبارا عن زواج الفنانة المغربية ” أسماء لمنور ” من مواطنها ” هشام أيت منا ” السياسي والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية .

وخرجت أسماء لمنور بمنشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام لنفي هذه الأخبار والتأكيد على أنها عارية من الصحة ومجرد شائعات .

فكتبت أسماء لمنور قائلة : ” مجرد إشاعة عارية من الصحة .. تأكدوا جمهوري العزيز أن خبراً بهذه الأهمية وإن كان يرتبط بحياتي الخاصة، لن أتردد في أن أخبركم به .. مع مودتي ” .