لوسي تزوجت من منتج شهير.. ونجلها الوحيد “فتحي” نُسخة عن والده ويعمل بهذه المهنة بالخارج – «شاهد الصور»

كتب امير فتحي في الخميس 8 سبتمبر 2022 06:54 مساءً - دائما ما تذكر الفنانة المصرية لوسي نجلها الوحيد فتحي في كل المواقف والأوقات، وتفتخر به وتعبر عن اشتياقها الدائم له كونه يدرس بعيداً عنها

وشاركت الفنانة لوسي صورة ابنها الشاب، وقامت بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حسابها الشخصي، معلقة عليها قائلة (فتحي الله يحميك يارب)، وتلقت العديد من التعليقات على تلك الصورة من قبل المتابعين لها، وأكد الكثير من المتابعين أنه يشبه والده لدرجة كبيرة.

وأنجبت لوسي، من زوجها الحالي نجلها الوحيد “فتحي سلطان”، وقد تحدثت عنه كثيرًا بأنه يفخر بها كونها راقصة شرقية ويشجعها على العمل بالمجال الفني.

لوسي وزوجها سلطان الكاشف

ماذا يعمل نجل لوسي في الخارج؟

فتحي نجل الفنانة لوسي كان يدرس في أمريكا ويهوى عزف الموسيقي، كما يعمل دي جي خارج مصر وأحياناً داخلها، نشر العديد من الصور له مع المشاهير منهم العازف كادين شوبر، ودانيال ديفيس، crankdat، وبول بلاكثورن.

لوسي ونجلها الوحيد فتحي

وعد قطعته لوسي على نفسها منذ طفولتها

وقد كشفت الراقصة المصرية لوسي عن قرار اتخذته منذ أن كانت في الحادية عشر من عمرها، وهو أن تكون امرأة نظيفة وتهب نفسها لرجل واحد فقط، وهو زوجها، مؤكدة أنها نجحت في تنفيذ هذا القرار، حيث أنها عاشت نظيفة، ولم تتزوج إلا مرة واحدة فقط، من زوجها رجل الأعمال الشهير سلطان الكاشف.

نجل لوسي مع محمد رمضان

لوسي قالت إنها تحملت كثيرا لتحافظ على استمرار زواجها كل هذه السنوات، مشيرة إلى أن زوجها يتسم بالعصبية، فكانت تتحمل عصبيته حتى لا تتفاقم المشاكل.

فتحي سلطان نجل الراقصة المصرية لوسي

من هي الفنانة لوسي؟

هي الفنانة المصرية والراقصة الشرقية “إنعام سعد محمد عبد الوهاب” الشهيرة باسم “لوسي” تبلغ من العمر 60 عاماً، بدأت حياتها بالعمل في الرقص الشرقي ثم قدمت وشاركت بأدوار صغيرة ولكنها مع مرور الوقت بدأت تكبر في الأدوار الأمر الذي جعلها تترك الرقص وتتفرغ فقط للتمثيل.

كما أنها أيضاً مارست تجربة تقديم الفوازير الرمضانية، قدمتها مرتين باسم (فوازير أبيض وأسود – فوازير قيما وسيما).

حيث تزوجت من المنتج المصري “سلطان الكاشف” ويذكر بأنها قامت بالارتباط به وهي تبلغ من العمر سبعة عشر سنة وتقدم لخطبتها من والدتها ثم تزوجوا وقدم لها شبكة قيمة وثمينة جداً أكبر ما كانت تحلم به.

تحدثت أيضًا عن زوجها عندما طلب منها بأن تترك مهنة الرقص وظلت لمدة سبعة أشهر في نكد وكانت تظل تطلب منه الطلاق ولكنه كان يتركها ويغادر ولا يسمع لكلامها ثم عاهدت نفسها بأنها لن تكون لغيره وستظل زوجته هو فقط وذلك بسبب أن والدتها تظل تدعي لها بأن ربنا لا يغير عليها زوجها لذلك قررت بأن لا تتركه أبدًا ولا تكن لغيره.

لوسي في فيلم «تسليم أهالي»

وتحدثت الفنانة لوسي عن مشاركتها في فيلم تسليم أهالي كضيفة شرف، والذي يعرض حاليًَا بالسينمات بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد.

وقالت لوسي: سعيدة جدا بمشاركتي في فيلم تسليم أهالي، ووافقت أشارك في الفيلم لأنني بعشق دنيا سمير غانم، والشخصية التي قدمتها حلوة ولم أقدمها من قبل، والإخراج كان جيد جدًا وكل حاجة متوفرة لذا شاركت بالفيلم، ولمست نجاح الفيلم وتلقيت تعليقات جيدة على الشخصية التي لعبتها.

آخر أعمال لوسي

وقدمت لوسي مؤخرًا مسرحية الحفيد وهي مأخوذة من رواية مأخوذة عن الأديب عبد الحميد جودة السحار، وسبق والتي يتم من خلالها تسليط الضوء على بعض المشاكل العائلية التي تمر بها كل أسرة، من خلال مناقشة بعض العادات والتقاليد في مجتمعنا، بشكل كوميدي، وضمت عدد كبير من الفنانين.

وشاركت لوسى في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل انحراف، من بطولة روجينا، ومجموعة من الفنانين منهم: سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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