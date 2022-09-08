شكرا لقرائتكم خبر عن جوليا روبرتس تروج لفيلمها الجديد Ticket To Paradiseخلال العرض الخاص فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الممثلة جوليا روبرتس بكامل اناقتها وشياكتها في سن الـ 55 عام، أثناء اطلالتها الأخيرة في فاعليات العرض الخاص لفيلم "Ticket To Paradise"، أثناء تواجدها في بريطانيا وتحديداً لندن، حيث تألقت بإطلالة سوداء عبر فستان مميز وعليه جاكت قصير.

وكانت شركة Universal Pictures طرحت فيديو ترويجى لفيلمها الجديد Ticket To Paradise الذى يقوم ببطولته الممثلة العالمية جوليا روبرتس، والممثل العالمى جورج كلونى، فى يوليو من العام الجارى.



جوليا روبرت

فيلم Ticket To Paradise يدور حول Wren Butler، خريجة حديثة من جامعة شيكاجو ترافق صديقتها المقربة ليلي في رحلة قصيرة بعد التخرج إلى بالي، ولكن دفع قرار ليلي المفاجئ بالزواج من أحد سكان بالي، والديها إلى الانضمام إلى فريق لمحاولة منعها من تكرار الخطأ الذي ارتكبهما منذ 25 عامًا.

وبالتالي تقيم "رين" في بالي لحضور احتفالات الخطوبة والزفاف، وفي أثناء ذلك، تجد حبها مع طبيب محلي، من المقرر طرح الفيلم بـ دور العرض حول العالم بداية من يوم 21 أكتوبر المقبل.



جوليا روبرت

الفيلم الجديد من بطولة كل من كايتلين ديفير، جوليا روبرتس، جورج كلوني، بيلي لورد، لوكاس برافو، سينايت مبراهتو، طلحة شينتورك، ماكسيم بوتير، موران كين، شون لينش ومن كتابة وإخراج المخرج أول باركر، ومن تأليف دانيال بيبسكي.