شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يكشف كواليس انهياره فى حفله الأخير: مشاعرى متلخبطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم هيثم شاكر ضيفا على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل على الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع، وتحدث عن حالة الانتعاش الفنى، حيث يحضر لألبوم جديد يتعاون فيه مع عدد من كبار الشعراء والملحنين والموزعين، كما طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "أتحدى عيوبى"، كما كشف عن كواليس بكاءه في حفله الأخير، مؤكدا أن مشاعره كانت متلخبطة لأن حلمه تحول لحقيقة.



هيثم شاكر وعلي الكشوطي

أغنية "أتعدى حدودى" من كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان محمد يحيى، توزيع وتسجيل وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وهي ثالث أغانى هيثم شاكر فى عام 2022.

وتقول كلمات الأغنية:

آه يا قلبى على اللى لما عدى.. جنبى لرحت فيها في الميعاد ده

عقلى جاب وودى تهت وأنا وياه

ألف ضمة فوقها ألف شّدة.. نفسى أضمهاله مرة واحدة

حالة مستجدة كان سببها لقاه

أتعدى حدودى ولا أستهدى

لا أنا حمل مقاوحة ولا مناهدة.. ولا فيه اتفاقية ولا معاهدة ولا وعد معاه

وطرح مؤخرًا هيثم شاكر أغنية بعنوان هنتقابل بعدين على يوتيوب، وهي من كلمات عمرو المصرى وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري ميكس و ماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفي نصر وبيز جيتار سيكا وصولوهات محمود شاهي وستايلست فريد عادل، بعدما سبق وأطلق أغنية "يإذيك" من كلمات صابر كمال، وألحان محمد يحيى وتوزيع يحيى يوسف ومكس وماستر شريف مكاوى.