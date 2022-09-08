شكرا لقرائتكم خبر عن عودة المحقق بينوا بلان فى المقطع الدعائى الأول لفيلم A Knives Out Mystery والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود دانيل كريج فى دور المحقق بينوا بلان في المقطع الدعائى الأول لفيلم A Knives Out Mystery، للمخرج ريان جونسون.

ويعود دانيال كريج في دور البطولة في سلسلة التحقيقات وجرائم القتل الغامضة، لكن هذه المرة سوف يستجوب طاقمًا جديدًا تمامًا: ديف باوتيستا، وإدوارد نورتون، وجانيل موناي، وكاثرين هان، وليزلي أودوم جونيور، وكيت هدسون، ومادلين كلاين، وجيسيكا هينويك وإيثان هوك.

تم طرح فيلم Knives Out الأصلي في نوفمبر 2019 وحقق 311 مليون دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم، وهو رقم إجمالي مثير للإعجاب للسيناريو الأصلي الذي يتميز بالحيوية والحوار، حصل المخرج جونسون على ترشيح أوسكار عن السيناريو الأصلي، في حين أصدرت Lionsgate الفيلم الأول، فإن الفيلم يحظى بدعم Netflix بعد أن عقد عملاق البث المباشر صفقة بقيمة 450 مليون دولار للحصول على تكملة "Knives Out"، حسبما ورد في صحيفة " variety".



بوستر الفيلم

وقال باوتيستا لمجلة People الصيف الماضى عندما كان الفيلم في مرحلة الإنتاج، أعتقد حقًا أنه سيكون جيدًا، إن لم يكن أفضل، من الجزء الأول "أخشى دائمًا أن أقول ذلك لأنني لا أريد أن يشعر أي شخص بالإهانة ويقول إننا سنكون أفضل ، لكنني أعتقد ذلك حقًا، أعتقد أن الشخصيات ملونة أكثر بكثير، أعتقد أن الناس سيحفرون هذا حقًا".

وتابع باوتيستا "الشخصيات رائعة ومختلفة جدا، الجميع يلقي بشكل جيد، كنت أعمل مع اثنين من زملائى وقد فتنت بأدائهما ومدى تكيفهما مع هذه الشخصيات".

سيُعرض فيلم "Glass Onion: A Knives Out Mystery" لأول مرة عالميًا في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي فى سبتمبر الجارى، وسيُعرض لاحقًا على Netflix في 23 ديسمبر.