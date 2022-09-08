شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 9 أطفال.. تفاصيل فيلم سامح حسين "ساندوتش عيال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم سامح حسين من تصوير فيلمه الجديد "ساندوتش عيال"، أمس الأربعاء، وصرح هانى حمدى مخرج الفيلم لـ"الخليج 365" أنه يشارك فى بطولة العمل نور قدرى، إيمان السيد، إبرام سمير، تأليف طارق رمضان، وإنتاج أحمد السبكي .

وقال مخرج العمل إن سامح حسين يشاركه البطولة 9 أطفال، حقق الكثير منهم شهرة عريضة في الفترة الماضية منهم يوسف صلاح مؤدى أغنية "الغزالة رايقة"، ومنذر مهران أو "سمير" فى "جزيرة غمام"، وزياد الشرقاوى "كريم" فى "ولاد ناس" .

وحول قصة الفيلم قال المخرج هاني حامد إن الأحداث تدور حول نسب الطلاق المرتفعة في مصر وتأثيرها السلبى على الأطفال، وأن النجم سامح حسين يظهر في دور محامي على خلاف مع زوجته وهو ما لفت نظره للموضوع، فيقرر أن يطالب بحقوق الأطفال الذين وقع عليهم الضرر نتيجة الخلافات وحالات الطلاق أو الخلع بين والديهما.

يعد فيلم "ساندوتش عيال" عودة للنجم سامح حسين للسينما بعد غياب دام نحو 3 سنوات، حيث كان آخر أعماله في السنيما فيلم "عيش حياتك" الذي تم عرضه عام 2019 ، وهو فيلم رومانسي كوميدي من بطولة سامح حسين، ساندي، إدوارد ،مها أبو عوف، سامية الطرابلسي، إخراج تامر بسيوني، تأليف وسام حامد.



فيلم ساندوتش عيال



فيلم ساندوتش عيال



فيلم ساندوتش عيال



فيلم ساندوتش عيال



فيلم ساندوتش عيال



فيلم ساندوتش عيال



فيلم ساندوتش عيال



فيلم ساندوتش عيال



فيلم ساندوتش عيال



فيلم ساندوتش عيال



فيلم ساندوتش عيال