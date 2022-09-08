فنان شهير .. مفاجأة محمد رمضان في أغنيته الجديدة

كتب امير فتحي في الخميس 8 سبتمبر 2022 05:51 مساءً - أعلن الفنان ” محمد رمضان ” عن تعاونه مع الفنان ” أحمد عدوية ” ونجله الفنان ” محمد عدوية ” في أغنيته الجديدة .
حيث نشر محمد رمضان صورة تجمعه بالفنان أحمد عدوية ومحمد عدوية عبر حسابه على إنستجرام، معربا في تعليقه عليها عن سعادته بهذا التعاون .
فكتب محمد رمضان في تعليقه على الصورة : ” استعدوا لأغنيتي مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية وحبيبي وأخويا محمد عدوية قريبا .. ثقة في الله نجاح ” .
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