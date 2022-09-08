شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يحضر فيلم جديد مع المخرج خالد مرعي وينتظر انتهاء تصوير الجواهرجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل النجم محمد هنيدى على التحضير لفيلم كوميدى جديد مع المخرج خالد مرعى ومقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من كافة التفاصيل واختيار الفنانين المشاركين في البطولة، وحتى ينتهى هنيدى من المشاهد الأخيرة في فيلمه "الجواهرجى" خلال أسبوع

فيلم هنيدى "الجواهرجى" يشارك فى بطولته منى زكى، ولبلبة،أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية

يذكر أن محمد هنيدى عرض مسرحيته الأخيرة "سلام مربع" للمرة الثانية في المملكة العربية السعودية في شهر مايو الماضى، وشارك في بطولتها أيتن عامر، محمد محمود، محمد ثروت، إيمان السيد، هبة عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج خالد جلال، وذلك بعد عرضها للمرة الأولى في نوفمبر عام 2021

وكان آخر أعمال محمد هنيدى في السينما فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي ، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، و سيناريو و حوار شريف عرفة كريم حسن بشير، وتم عرضه في شهر أغسطس من العام الماضى.

أما خالد مرعى فكان آخر أعماله فى السينما فيلم "خيال مآتة" الذى تم عرضه فى 2019، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعى، وبطولة منة شلبى، خالد الصاوى، حسن حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، سامى مغاورى ومحمود الليثى، وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت 38 مليون جنيه وقتها.