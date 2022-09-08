شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم حاربوا إدمان المخدرات والكحول.. أبرزهم درو باريمور وبن أفليك وجوني ديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ادمان الكحول المخدرات لا يعرف صغير او كبير او اذا كان شخص عادي او شخص مشهور، بالعكس فالمشاهير معرضون لخوض تجربة الإدمان اكثر من الأشخاص العادي، وهناك مشاهير ينساقوا في الامر الي ان يصل لحد التدمير والوفاة، وهناك منهم يتراجع في الوقت المناسب ويتعافى من ذلك الإدمان ويعود لحياته الطبيعية..وفي هذا التقرير نرصد مشاهير تعافوا من إدمان المخدرات والكحول.

1. درو باريمور

تعاطت النجمة التي بدأت مسيرتها الفنية في الطفولة المخدرات في سنوات المراهقة وهو مما أثار الجدل حولها بما في ذلك رحلتان لإعادة التأهيل حفزتها على العودة إلى المسار الصحيح في حياتها المهنية.



درو باريمور

2. ليندسي لوهان

والتي بدأت أيضا بالطفلة المحبوبة في الفيلم الأصلي ، The Parent Trap ، كافحت ليندس يلوهان منذ ذلك الحين مع جوانب مختلفة من حياتها ، بما في ذلك تعاطي المخدرات والكحول ، واعتقالات من قبل DUI ، ثم قضت وقتا في إعادة التأهيل، وعادت لحياتها الطبيعية .



ليندسي لوهان

3- روبرت داوني جونيور.

على الرغم من أن الممثل روبرت داوني جونيور جرب المخدرات لأول مرة في سن السادسة ، إلا أنه لم يواجه أول اعتقال له بسبب المخدرات حتى عام 1996، وبعد فترة مقلقة من تعاطي المخدرات ، حقق داوني جونيور عودة ملهمة من الإدمان وتعافي ليمارس حياته بشكل طبيعي.



روبرت داوني جونيور

4. نيكول ريتشي

عانت الممثلة العالمية نيكول ريتشي من العديد من أنواع الإدمان ، بما في ذلك الهيروين والكوكايين والماريجوانا ، مما أدى إلى اعتقالها ثلاثة وخمسة حوادث سيارات، حتي ان ادركت الامر وتعافت وعادت الي صوابها.



نيكول ريتشي

5. جوني ديب

وجوني ديب النجم الذي اثار الجدل مؤخرا بسبب قضية العنف المنزلي مع زوجته السابقة آمبر هيرد، أصبح جوني ديب شاربًا للكحول بشدة بمجرد أن أصبح مشهورا لم يستطع التحدث في الاحتفالات دون مساعدة الكحول، حتي ادرك ان الامر يدمر حياته وقرر الإقلاع عن الكحول حسب تصريحاته.



جوني ديب

6-بن أفليك

وأيضا بن أثار الجدل مؤخرا ولكن ليس في المحكمة بل بعودته لحبيبته السابقة النجمة العالمية جينيفر لوبيز، وأفليك كان مدمن كحول ويقال ان هذا سبب من أسباب انفصاله عن زوجته السابقة ووالدة أبنائه الممثلة العالمية جينيفر جارنر، والتي وقفت بجانبه بعد الانفصال حتي انتهي من برنامج إعادة التأهيل والتخلص من الإدمان .