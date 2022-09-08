شكرا لقرائتكم خبر عن تزاحم على شراء تذاكر حفل هاني شاكر في سوريا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفلا غنائيا ضخما على مسرح أوبرا دمشق بسوريا يوم 15 سبتمبر الجاري، وسوف يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، منها: نسيانك صعب، علي الضحكاية، وعد منى، مشتريكى، وغيرها من الأغاني.

ونشر الفنان هاني شاكر صور لجمهوره في سوريا وهو مقبل بشكل كبير على شراء تذاكر الحفل، وعلق على الصور قائلًا: "تزاحم الجمهور في سوريا لشراء تذاكر حفل امير الغناء العربي في دار اوبرا دمشق، وكل الشكر للشعب السوري الحبيب علي هذا الاقبال الرائع وهذا الحب الكبير".



هاني شاكر

يذكر أن الفنان هاني شاكر أحيا مؤخرًا حفلا غنائيا جماهيريا بمهرجان القلعة، والذي شهد تفاعلًا كبيرًا من جانب الحضور من محبي الفن والغناء، حيث قدم أمير الغناء العربي عددًا من أجمل أغنياته من بينها أغنية "علي الضحكاية". وتصدر هاني شاكر علي شبكة تليفزيون الحياة ترند رقم 1 على منصة التغريدات القصيرة تويتر خلال الحفل الذي أذاعته شبكة تليفزيون الحياة حصريًا ، وحضره العديد من محبي الفن والغناء، كما تصدرت قناة الحياة تريند رقم "4" على منصة تويتر بعد انفرادها بحفلة هاني شاكر والنجمة نادية مصطفى بمهرجان القلعة للموسيقى.

وعلق الفنان هانى شاكر، على تصدره التريند بعد حفلته فى مهرجان القلعة، قائلا: الجمهور المصرى الجميل البسيط هو السبب وبكون مبسوط وأنا وسطهم وكل الشكر لوزارة الثقافة التى تتبنى مهرجان القلعة، والذى أظهر حبه للموسيقى الحلوة والصوت الحلو، وجسمى قشعر من حفاوة استقبال الجمهور ومدى الحب، وعدد الحضور بلغ أعداد غير مسبوقة فالجمهور افترش الجناين اللى وراء المسرح امتلئ بالكراسى ويجب أننا منظلمش الجمهور المصرى اللى بيحب الموسيقى الحلوة والصوت الحلو.