شكرا لقرائتكم خبر عن وسط لغو "مش ملزمة".. عمرو يوسف وزوجة مؤمن زكريا يخطفان القلوب بمشاهد مبهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط حالة الجدل التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى حول إلزام المرأة بأشياء أو تحررها من التزاماتها وكذلك الرجل، وتحولها إلى وصلة من السخرية تحمل فى مضمونها تراشقًا بين الرجال والنساء، خطف مشهدان التريند، أولهما للفنانة كندة علوش وزوجها النجم عمرو يوسف، وثانيهما للاعب مؤمن زكريا وزوجته فى برنامج صاحبة السعادة.

وظهرت كندة وهى تطلب من زوجها النجم عمرو يوسف أن يأتى ليلتقط صورة معها، ثم يستجيب لها على الفور ويقف بجانبها وتحتضنه وتضع رأسها على كتفه، لتتحول ملامحها من الخوف والقلق إلى الاطمئنان.

وهذا المشهد بين كندة وعمرو، تداوله الجميع على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيدين بالعلاقة المترابطة بين النجمين، ومعبرين عن إعجابهم الشديد بالحب والدعم والأمان الذى يتبادله النجمان، وخصوصًا بعد حديث كندة عن زوجها عمرو الذى أصرعلى حضورها المهرجان وشجعها لذلك وأنه أجل تصويره يومين ليكون بجانبها لأنها تستمد القوة منه.

وتعليقاً على صورها التى هزت السوشيال ميديا ولحظات الرومانسية التى جمعتها بزوجها عمرو يوسف قالت كندة علوش: "الصحفى لقطها من غير ما أخد بالى كنت تلقائية أوى ومكنتش مركزة وعمرو كان بعيد وكنت عاوزاه يتصور معايا، وكان مش حابب يدخل لأن التصوير يخص طاقم العمل فقط، وأنا كنت حابة أخد صورة معاه على الكاربت وكنت مرهقة وريحت على كتفه".

من ناحية أخرى، تصدر اللاعب مؤمن زكريا وزوجته تريند مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد استضافة الإعلامية إسعاد يونس لهما فى برنامجها "صاحبة السعادة"، وقال لاعب النادى الأهلى: "زوجتى يومها صعب، أنا ومالك ابننا بقينا شغلها.. عمرى ما شكيت أن زوجتى لن تتحملنى، وبعد مرضى تقف دائما بجانبى وتساعدنى فى ارتداء ملابسى خاصة أن ارتدائى للملابس صعب، وهى تحب الورد كثيرًا".

وأضاف: "بعد تعبى هى واقفة جنبي، وقبل أى حاجة تعملها لنفسها بتعملها ليا أنا الأول، مثلا صعب إنى ألبس هدومي، تلبسنى أنا الأول القميص والبنطلون والجزمة".

وكشف مؤمن زكريا، نجم الأهلى السابق، لأول مرة عن قصة تعرفه بزوجته، وقال زكريا، إنه رأى زوجته أثناء تواجده فى العمرة، وتخيل صورتها عند باب الكعبة، رغم أنها لم تكن متواجدة.

ومن جانبها، قالت ريهام الشيمي، زوجة مؤمن زكريا: "هو كان معجب بيا من غير ما أعرف وكنا مع بعض فى الجامعة، وفضلنا مش عارفين بعض لحد ما شافنى فى فرح صاحبه وصاحبتي، فقال له إنه عايز يتعرف عليا، واتعرفنا على بعض وارتحت له وهو كمان".

وتابعت: "ولا كنت أعرف إنه بيلعب كورة، عرفت بعد ما اتكلمنا، ومكانش ليا فى الكورة".

وعلق مؤمن زكريا قائلا: "فى مرة كلمتها يوم الجمعة الصبح وكانت نايمة، وقلتلها أنا رايح أمضى للزمالك، قالتى يعنى إيه؟ إن شاء الله ربنا معاك".