شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام الدورة 29 من فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسدل الستار على فعاليات الدورة 29 من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والتي حملت اسم المخرج بيتر بروك، اليوم الخميس فى تمام الساعة 8 مساء، والتى استمرت لمدة 8 أيام بدءًا من 1 سبتمبر الجارى، ويقدم حفل الختام الفنانين نضال الشافعى ونورهان، بالإضافة إلى توزيع جوائز المسابقات الثلاثة: المسابقة الرسمية الكبرى، ومسابقة النصوص المسرحية القصيرة، ومسابقة نادى المسرح التجريبى.

وكرم مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى خلال حفل افتتاح الدورة 29 التى أقيمت بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية خمسة من القامات المسرحية فى العالم، والذين أثروا الساحةَ المسرحية العالمية بالتجاربِ الفنية المؤثرة والمُلهمة، وهم الفنان الأنور الشعافي، من تونس ، ومن المملكة العربية السعودية كرم المهرجان الكاتب فهد ردة الحارثى وهو مخرجٌ مسرحى سعودي، ومن مصر كرم اسم الراحل الكبير الدكتور كمال عيد أستاذ التمثيل والإخراج بأكاديمية الفنون، ومن مصر كرم أيضا المخرج الفنان انتصار عبد الفتاح، الحاصل على العديد من الجوائز المحليِة والدولية، والمشارك بالعديد من العروض فى مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي، ومن كندا كرم المهرجان الفنان والمخرج والمنتج الكبير دومينيك.