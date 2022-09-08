شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوستر الرسمى لمسلسل "أعمل إيه؟" قبل عرضه على قناة DMC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع مسلسل "أعمل إيه؟" بطولة صابرين وخالد الصاوى، البوستر الدعائى الرسمي للعمل وذلك قبل بدء عرضه بعد غد السبت على قناة dmc، حيث طرحت القناة البرمو الأول للعمل والذى كشف عن مناقشته العديد من القصايا الاجتماعية المتعلقة بالأسر والتعليم غيرها.

ويعرض مسلسل "أعمل ايه؟" على قناة dmc لساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 3 ظهراً، كما ينطلق المسلسل على dmc دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 8 صباحاً والساعة 5 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الرقمية.



بوستر مسلسل اعمل ايه

مسلسل "أعمل إيه؟" مكون من 45 حلقة، وتأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى وبطولة صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال صابرين مسلسل "الحلم" الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، وهو تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، وشارك في بطولته أحمد عبد العزيز، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، شريف خير الله، ياسمين جمال، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

أما خالد الصاوى فانتهى مؤخراً من تصوير فيلم "مغامرات كوكو" الذى يشاركه البطولة بيومي فؤاد، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد اسامة "اوس اوس"، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدى الميرغنى، وسيناريو وحوار ايهاب ناصر، ومن اخراج اسماعيل فاروق.