شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلونى مازحًا عن كواليس فيلمه مع جوليا روبرتس: مشهد القبلة أعيد 80 مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردود فعل واسعة واهتمام خاص من جانب المواقع العالمية باجتماع جورج كلونى وجوليا روبرتس من جديد في عمل فنى، انضم لقائمة الأعمال التى تشاركا فيها الثنائى على مدار 20 عاما منذ أول أفلامهما Ocean's Eleven الذى تم عرضه في عام 2001، وحقق نجاحاً كبيراً.



جورج كلونى وجوليا روبرتس

وخلال العرض الخاص لأحدث فيلم لجورج كلوني وجوليا روبرتس Ticket to Paradise لم يكن الأمر اعتيادياً، بعدما فاجا كلونى المتواجدين من الصحافة وتطرق لأصعب مشهد في الفيلم مؤكداً على أنه كان عبارة عن قبلته لجوليا روبرتس الذى يلعب دور طليقها في الأحداث إلا أن المشهد استغرق على حد قوله 79 لقطة اعادوا فيها التصوير، بسبب الضحك المستمر من جانبهما، حتي صوروه في اللقطة الـ 80.

جورج كلونى مازحاً وفقاً لما ذكره موقع نيويورك بوست، أكد أن الأمر كان عبارة عن ضحك متواصل لذا أجلوا المشهد لمدة 6 أشهور، مؤكداً أنه حينما أخبر زوجته امل كلوني استغربت الأمر، قائلاً : "اخبرت امل بأنني أعدت مشهد تقبيل جوليا 80 مرة".



جورج وجوليا