شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم وغدا..الأوبرا تحيى ذكرى رحيل بليغ حمدى وفايزة أحمد بالإسكندرية ودمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى دار الأوبرا المصرية ذكرى رحيل اثنين من رموز الابداع الفنى هما الموسيقار بليغ حمدى والمطربة فايزة أحمد وذلك من خلال حفلين ينطلق بهما الموسم الفنى لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى وذلك اليوم الخميس 8 سبتمبر وغدا الجمعة 9 سبتمبر على مسرح أوبرا دمنهور ويقام بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد فى الثامنة على مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية "



بوستر الحفل

يتضمن البرنامج من مؤلفات بليغ حمدى ألف ليلة وليلة ، وحدي قعدة في البيت ، قولوا لعين الشمس ، موعود ، التوبة ، اه يا اسمراني ، انا بستناك ، ميتا أشوفك ، بهيه ، أي دمعة حزن ، يا حبيبتي يا مصر ، ومن أعمال فايزة أحمد انا قلبي اليك ميال ، حمال الأسية ، جانا الهوى ، ليه يا قلبي ليه ، بيت العز .. أداء محمد متولي ، شمس إبراهيم ، كريم زيدان ، ندى غالب ، دعاء رجب ، السيد وهب الله ، شروق شريف ، ياسر سعيد .

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى تأسست في عام 2004، وشاركت بمهرجان الموسيقى العربية عام تأسيسها، وقدمت العديد من الحفلات الخاصة بالأطفال