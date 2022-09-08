شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تطلق مساء اليوم أغنيتها الجديدة "نحنوح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة دنيا سمير غانم، لإطلاق أغنيتها الجديدة، "نحنوح"، على حسابها بتطبيق تيك توك، اليوم الخميس، وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر قبل قليل :"انتظروا اغنيتي الجديدة نحنوح، على تيك توك الساعة ٨ مساءً".



دنيا سمير غانم

ومن جهة أخرى حرصت النجمة دنيا سمير غانم على دعم الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، وذلك بعد حالة الجدل التي أثيرت حولها بسبب ظهورها من غير مكياج، حيث كتبت دنيا علي صورة تجمعهما سويا على حسابها بفيس بوك: "أمي الثانية بحبك ربنا يخليكي لينا".

فيما علقت الفنانة ميرفت أمين على الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية بعد ظهورها بوجه شاحب أثناء عزاء المخرج الراحل علي عبد الخالق، وذلك بعد أيام من الشائعات التي طالتها وأفادت بأنها تعرضت لوعكة صحية ثم شائعة وفاتها.

وقالت الفنانة ميرفت أمين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء DMC المذاع عبر شاشة قناة DMC، مع الإعلامي رامي رضوان إنها تعرضت لأكثر من شائعة خلال الفترة الماضية منها ما أثير حول زواجها، والثانية هي شائعة مرضها ثم وفاتها، وعلقت على ذلك موضحة: "الموت والزواج مش بيستخبوا، وأنا ليه صايبني السوشيال ميديا طول الوقت".

وتابعت: "بيتكلموا في العزاء وإن شكلها مهمومة، هل أنا مطالبة أروح العزاء بالميك آب؟ الناس على السوشيال ميديا مش بيقدروا إن فيه ناس ممكن تكون بعيدة عني ومش متواصلة معايا طول الوقت؟ أو بنتي في مكان مش قادرة توصل لي الناس بتتخض، أنا اتعودت على دا من فترة ولكن اللي حواليا بتضايق عشان بيتأثروا مش عارفة ليه الأذية للناس اللي حواليا".

كما أشارت أنه معروض عليها خلال الفترة الحالية عملين دراميين، قائلة: "هختار ما بينهما واحد الفترة الجاية".