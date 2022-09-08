سامي مغاوري: "تمنيت المشاركة في الاختيار وجزيرة غمام"‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نرمين ضيف الله:

حل الفنان سامي مغاوري ضيفا على برنامج عيش صباحك اليوم ٨ سبتمبر وكشف عن العديد من الأسرار حول حبه للمسرح، و أهم الأدوار التي كان يتمنى المشاركة بها.

وقال الفنان مغاوري إنه كان يتمنى العمل في مسلسل "جزيرة غمام" مع المخرج حسين المنباوي، والكاتب عبد الرحيم كمال، والفنانه مي عز الدين، وطارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، ووفاء عامر"، حيث وصفه بأنه عمل فني كبير تمني المشاركة فيه وفي نجاحه".

وأضاف سامي مغاوري خلال حلوله ضيفا على برنامج "عيش صباحك" على نجوم "أف أم": "كنت اتمنى مشاركتي في مسلسل الاختيار لأنه عمل فني كبير".

واستكمل مغاوري: "أنا بكون سعيد بمشاركتي مع جيل الشباب ولكن اختياري للأدوار لابد أن يكون في إطار معين".

واختتم:" المسرح يعتبر أهم شيء في حياتي، وإذا كان المسرح يستطيع أن يجعلني أعيش اجتماعيًا هفضل أمثل مسرح فقط خاصة إنني قدمت لمسارح الدولة حوالي 104 مسرحية وقدمت أعمال في جميع مسارح الدولة".

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال سامي مغاوري السينمائية، فيلم "معالي ماما"، والعمل من بطولة بشرى، ومحمود الليثي، ونور إيهاب، ونور قدري، وغيرهم، والفيلم من إخراج أحمد نور.