رسام ليتواني يكشف السر وراء ظهور سمير غانم في رسومه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بملامح تشبه الفنان الراحل سمير غانم، أعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تداول رسومات فنية للفنان التشكيلي الليتواني روكاس أليليوناس، وقاموا بوضع صور الراحل في تعليقات على صفحة الفنان.

روكاس، في أول تعليق له عن الرسوم، تحدث مع "الخليج 365"، وقال:"أولا أنا سعيد جدا بالتعليقات التي وجدتها على صفحاتي عن الرسوم والتشابه بينها وبين الفنان الشهير".

وتابع،:" ولكن أوضح هنا، أن التشابه جاء بالمصادفة، ولم يكن مقصودا بل كانت رسومات عشوائية قمت بها خلال تواجدي في لوس أنجلوس".

وأضاف الفنان الليتواني،:" عرفت من خلال التعليقات عن التشابه بين رسوماتي، وفنانا مصريا شهيرا وهاما إسمه سمير غانم، وسعيت بعد ذلك للتأكد من خلال الصور الموجودة له عبر موقع جوجل".

روكاس، اختتم قائلا،:" أرى أن ما يجمع بين الفنان الراحل والرسومات، هو المظهر الأيقوني والاستايل الغريب، وهذا ما جذب تفاعل الناس".

الفنان سمير غانم رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر