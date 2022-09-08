فن ومشاهير

منه فضالي في أحدث ظهور.. والجمهور يعلق "قمر الصحراء"‎‎

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

نشرت الفنانة منة فضالي صورة عبر حسابها الشخصي "فيس بوك"، ونالت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وظهرت منة في الصورة بإطلالة صيفية وسط الجبال.

ونالت الصورة العديد من التعليقات وجاءت كالتالي: "منوره يانجمه، عسولة، اي الجمال دا ماشاء الله، قمر الصحراء، وعلق أخر منونة العسل، الهرم المصري الأكبر، العشق صاحبة العيون العسلية".

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي، فيلم "فارس" الذي عُرض بالسينمات بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، أحمد صفوت، نهال عنبر، صلاح عبدالله، عابد عناني، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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