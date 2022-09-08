التجميل وتقديم التنازلات.. درة تكشف موقفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرصت الفنانة التونسية درة، على الرد مجددا حول ما يثار عن خضوعها لعمليات تجميل، وموقفها من النقد الذي يوجه إليها.

درة، خلال ظهورها مع الإعلامي مصطفى الأغا في برنامج "صدى الملاعب"، بصحبة زوجها المهندس المعماري هاني سعد، ردت على بعض الأسئلة التي طرحت عليها بالإجابة بالايجاب أو النفي، وأجابت درة، بالنفي على سؤالها عن خضوعها لجراحة تجميل، وأكدت أنها لا تقبل االنقد، وتقوم بحذف الآراء والتعليقات السلبية من صفحاتها في مواقع التواصل.

الفنانة التونسية، أكدت قبولها تقديم تنازلات مادية من أجل تقديم بعض الأعمال الفنية، وأشارت إلى وجود "الشللية" والمجاملات في الوسط الفني.

درة ، شاركت مؤخرا في بطولة فيلم الرعب "جدران"، مع الفنان أحمد بدير، و نقولا معوض، وفراس سعيد، وهند عبد الحليم، وحنان سليمان، و قصة ياسر صلاح وسيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، ومن إخراج محمد بركة.