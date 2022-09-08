أحلام تكشف حقيقة خطوبة نجلها ” فاهد “

كتب امير فتحي في الخميس 8 سبتمبر 2022 03:54 مساءً - ترددت خلال الساعات الماضية أنباءا حول خطوبة ” فاهد الهاجري ” نجل الفنانة الإماراتية ” أحلام ” من زوجها ” مبارك الهاجري ” .
وخرجت أحلام بمقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق سناب شات لنفي هذه الأنباء مؤكدة على أن نجلها لا يزال صغيرا ولا يفكر إلا بدراسته والتخرج من الجامعة بالوقت الحالي .
فقالت : ” كذا واحدة تسألني وتقولي مبروك لفاهد .. فاهد صغير مستحيل يخطب اصلا ويفكر بهذا الشئ بعده صغير عمره 17 سنة ” .
وتابعت أحلام : ” إن شاء الله يدرس ويتخرج .. ادعوله بالفرح والسعادة والصلاح، يتخرج وياخد شهادته الجامعية وبعدين يفكر في الزواج وفي هذه الأشياء ” .
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