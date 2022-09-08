أخيرًا.. منة عرفة تخرج عن صمتها وتعلق للمرة الأولى على اتهام محمود المهدي لها بالخيانة الزوجية.. أعرف التفاصيل

كتب امير فتحي في الخميس 8 سبتمبر 2022 03:54 مساءً - خرجت الفنانة منة عرفة، للمرة الأولى عن صمتها وعلقت على قضية انفصــالها عن زوجها محمود المهدي، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على انتهاء حياتها الزوجية.

وقالت منة عرفة، في حوار لها لإحدى المجلات الفنية: “هذه هي المرة الأولى التي أتحدث بها عن قضية طلاقي ولن أخوض في تفاصيلها، فهي صفحة وطويت بكل ما حملت معها، وبعد أن تم الطلاق رسميًا بات الموضوع منتهيًا بالنسبة لي، فقد رحل بكل ما يحمله وأيًا كان صخبه، لا أمتلك شيئًا أضيفه في هذا الموضوع”.

وعن تصدرها للتريند، قالت: “لم ينفعني هذا الأمر إطلاقًا، سواءً كان ذلك على المستوى الشخصي أو المهني، لذلك أريد تجاوزه والتركيز مع نفسي، والاهتمام بعملي، أريد أن أطور ذاتي، على المستويين المهني والشخصي بشكل كبير، وأعدكم بأن أحول جميع التريندات السلبية التي تحدثت عني لأمور إيجابية، لها علاقة بمهنتي كممثلة، وأعد كل من يحبني بتحقيق النجاحات التي أطمح لها”.

وأضافت: “وضعت خطة واضحة للفترة القادمة، وينصب تركيزي فيها على نفسي أكثر من أي وقت مضى، ولن أعلق على أي كلام يتم تناقله عن الفترة الماضية وأجيب دائمًا عن هذا الأمر: لا تعليق”.

ردها على اتهام طليقها بالخيانة:

وعن الاتهامات التي وجهها لها طليقها محمود المهدي، وتلميحه بوجود خـيانة من أحد الأطراف، قالت: “صفحة واتقفلت بكل تفاصيلها، بكل الإتهـامات اللي توجهت لي، وكل الكلام اللي اتقال عني، أنا قلبت الصفحة ما يهمنيش أي حاجة فيها، الموضوع خلص خلاص”.

منشور طليق منة عرفة عبر ستوري إنستجرام

إعلان انفصالها:

وأعلنت منة عرفة، عن طلاقها رسميًا من محمود المهدي، وذلك في ثالث إعلان لهما حول انفصالهما خلال عام واحد من زواجهما، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، “إنستجرام”.

ورغم التصريحات التي أطلقها طليقها حول خيانتها له واستيلائها على أساس منزل الزوجية وأن والدتها سبب انفصالها، إلا أن منة التزمت الصمت ولم ترد عليه.

تصريحات طليق منة عرفة:

علق محمود المهدى طليق الفنانة منه عرفة على خبر انفصالها بشكل رسمي؛ عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستجرام”.

وكتب محمود المهدي: “تم الطلاق خلاص للأسف كان في خيـانة وعديتها واضحك عليا في أول الجوازة وقتها علشان أحافظ على بيتي سكت وغير أمها سبب خــراب البيت بسبب الفلوس عشان اللي بتصرف عليها منه وبسبب إني كنت رافض تشتغل في المجال ده”.

وأضاف: “تم الطلاق خلاص للأسف كان في خيـانه وعديتها واضحك عليا في أول الجوازة وقتها علشان أحافظ على بيتي سكت وغير أمها سبب خـراب البيت بسبب الفلوس عشان اللي بتصرف عليها منه وبسبب إني كنت رافض تشتغل في المجال ده”.

أعلنت الفنانة منة عرفة وقوع الطـلاق رسميا بينها وبين زوجها، وكتبت منة عرفة عبر حسابها على إنستجرام تم الطـلاق رسميًا، وربنا يوفق الجميع”.

أزمات منة عرفة ومحمود المهدي

وشهدت علاقة منة عرفة وطلـيقها محمود المهدي عدة تصاعدات، حيث سبق لها الانفصال مرتين بعد عقد قرانهما، وتمهلا في اتخاذ خطوة الطلاق الرسمي، قبل حدوث الصلح أول أيام عيد الفطر الماضي، ثم الطلاق بعد أسبوعين من عيد الأضحى.

وكانت الفنانة منة عرفة قد كشفت مؤخرا أن الطلاق بينها وبين زوجه محمود مهدي لم يتم رسميا وذلك خلال حلولها ضيفة في برنامج “سابع سما” من تقديم الإعلامية راغدة شلهوب.

وكانت منة عرفة احتفلت بعقد قرانها على محمود المهدي، في 30 يونيو/حزيران 2021، بعد قصة حب جمعت بينهما، فيما أعلن محمود المهدي، بعد ذلك في أقل من عام، خبر انفصاله عنها للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أما الطلاق الثاني فكان في الأول من مارس/آذار هذا العام 2022، ليعلن محمود المهدي انفصاله عن زوجته الفنانة الشابة منة عرفة، على إثر اتهامات طالت الفنان محمد نجاتي بأنه السبب وراء طلاقهما.

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