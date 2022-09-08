كتب امير فتحي في الخميس 8 سبتمبر 2022 03:54 مساءً - خرجت الفنانة ” ميرفت أمين ” للتعليق على حالة الجدل التي أثارتها صورة لها خلال الساعات الماضية خلال تواجدها بعزاء المخرج الراحل ” علي عبد الخالق ” .
حيث ظهرت ميرفت أمين في الصورة بملامح حزينة وبدا عليها علامات الشيخوخة والتقدم في العمر يشكل كبير ومختلف عما اعتاد عليه الجمهور .
فقالت الفنانة المصرية في مداخلة لبرنامج مساء dmc مع الإعلامي ” رامي رضوان متحدثة عن الشائعات التي تم تداولها عنها في الفترة الأخيرة من وفاة وزواج ” : ” أنا مش عارفة صايدني أنا ليه طول الوقت ” .
وتابعت عن الصورة المتداولة : ” بيتكلموا على عزا وشكلها مهموم وكبرت .. هل أنا مطلوب مني في العزا إن أنا أروح بميكب كامل ” .
وأضافت ميرفت أمين حول ردة فعلها تجاه الشائعات : ” أنا اتعودت مبقتش بتفرق معايا أوي بس اللي حواليا أنا بضايق ليهم .. ليه الأذية في مشاعر الناس، ليه تخضوهم ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند .. تعليق ميرفت أمين على جدل صورتها الأخيرة في عزاء علي عبد الخالق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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