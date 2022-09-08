بعد تصدرها التريند .. تعليق ميرفت أمين على جدل صورتها الأخيرة في عزاء علي عبد الخالق

كتب امير فتحي في الخميس 8 سبتمبر 2022 03:54 مساءً - خرجت الفنانة ” ميرفت أمين ” للتعليق على حالة الجدل التي أثارتها صورة لها خلال الساعات الماضية خلال تواجدها بعزاء المخرج الراحل ” علي عبد الخالق ” .

حيث ظهرت ميرفت أمين في الصورة بملامح حزينة وبدا عليها علامات الشيخوخة والتقدم في العمر يشكل كبير ومختلف عما اعتاد عليه الجمهور .

فقالت الفنانة المصرية في مداخلة لبرنامج مساء dmc مع الإعلامي ” رامي رضوان متحدثة عن الشائعات التي تم تداولها عنها في الفترة الأخيرة من وفاة وزواج ” : ” أنا مش عارفة صايدني أنا ليه طول الوقت ” .

وتابعت عن الصورة المتداولة : ” بيتكلموا على عزا وشكلها مهموم وكبرت .. هل أنا مطلوب مني في العزا إن أنا أروح بميكب كامل ” .

وأضافت ميرفت أمين حول ردة فعلها تجاه الشائعات : ” أنا اتعودت مبقتش بتفرق معايا أوي بس اللي حواليا أنا بضايق ليهم .. ليه الأذية في مشاعر الناس، ليه تخضوهم ” .