شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يشارك بمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 31 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم " الخليج 365 " من أحد المصادر داخل دار الاوبرا المصرية ان الكينج محمد منير مرشح للمشاركة في حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31 التي تنطلق في الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل. ويشارك بها عدد من كبار المطربين من مصر وبعض الدول العربية.



الكينج محمد منير

ومن ناحية أخرى قالت الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان إن مسابقة التميز للهواة في العزف المنفرد على جميع الآلات الموسيقية متاحة لجميع الأعمار من الموهوبين وتشترط أن يقوم المتسابق بأداء عمل من الارتجال ( تقاسيم ) لا تزيد مدته عن 3 دقائق الى جانب مقطوعة موسيقية من اختياره ويمكن أن يصاحب العازف الة إيقاعية وتم رصد 35 ألف جنيه جوائز للفائزين.

أما مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى فى الغناء العربي للشباب وذوي القدرات الخاصة اشترطت ان يكون عمر المتقدم من سن 18 حتى 35 عام ويقوم المتسابق بأداء أغنية من أحد القوالب الغنائية التراثية ( طقطوقة - موشح - قصيدة - دور ) إلى جانب أداء أغنية من اختيار المتسابق وتم رصد ثلاثة جوائز للفائزين بإجمالى 90 ألف جنيه ، أما مسابقة الغناء العربى للاطفال وذوي القدرات الخاصة ضمت شروطها أن يكون المتقدم من سن 6 حتى 14 ويقوم المتسابق بأداء أغنية من أحد القوالب الغنائية التراثية وأداء أغنية من اختيار المتسابق وتم رصد ثلاثة جوائز للفائزين بها بقيمة إجمالية 60 ألف جنيه ويمكن لادارة المهرجان توفير عازف عود مصاحب بناء على طلب المتسابق .

وأتاحت دار الأوبرا المصرية الفرصة للمصريين والاجانب للمشاركة على أن يكون 15 أكتوبر المقبل آخر موعد لتقديم الطلبات.