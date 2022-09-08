شكرا لقرائتكم خبر عن ريكى مارتن يطالب بتعويض مالى من ابن أخيه بسبب الادعاءات الكاذبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المغنى العالمى ريكي مارتن دعوى قضائية ضد ابن أخيه، متهماً إياه بالابتزاز وإساءة استخدام القانون بجانب الأضرار التي حدثت لمارتن بسبب الإدعاءات الكاذبة بارتكاب الأول ضد الثانى اعتداءات جنسية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " abc".

وتنص الدعوى على أن مارتن تعرض للاضطهاد والمضايقة والابتزاز من قبل ابن أخيه "المضطرب"، وقال محامو مارتن إن دعوى ابن أخيه، التي تراجع عنها، كلفت المغني ملايين الدولارات من الدخل المفقود.

وكلفت الدعوى مارتن ما لا يقل عن 10 ملايين دولار نتيجة لإلغاء العقود والمشاريع الفنية التي كان متفق عليها، وبالتالي سيطالب مارتن بتعويض يصل إلى 20 مليون دولار كتعويض لسمعته، وفقًا للدعوى القضائية.