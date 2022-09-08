” إنتي غير كل الناس ” .. إيساف يعلن خطوبته

كتب امير فتحي في الخميس 8 سبتمبر 2022 02:48 مساءً - أعلن الفنان ” إيساف ” في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام خلال الساعات الماضية عن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني .
وتضمن المنشور صورة لإيساف تجمعه بخطيبته دون الكشف عن وجهها أو هويتها، وأرفقها بتعليق أعرب من خلاله عن سعادته بهذه المناسبة .
فكتب قائلا : ” تمت الخطوبة بحمد الله وربنا يبارك لينا جميعا .. اللهم اجعل حياتنا سعيدة برضاك وكرمك وسترك علينا وقدرني واجعلني أكون قد الأمانة المباركة دي .. انتي غير كل الناس ” .
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