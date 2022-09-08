كندة علوش عن ولادتها الأخيرة : ” عشت فيلم رعب “

كتب امير فتحي في الخميس 8 سبتمبر 2022 02:48 مساءً - أجرت الفنانة السورية ” كندة علوش ” مداخلة هاتفية لبرنامج (كلمة أخيرة) مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” كشفت من خلالها عن كواليس ولادتها الأخيرة لنجلها ” كريم ” بعد فترة حمل استمرت لمدة 7 أشهر فقط .

فأشارت كندة علوش إلى أنها لم تكن على دراية بأن الولادة المبكرة أمر شائع ويحدث كثيرا وقد تتعرض له، وعندما حدث معها عاشت في فيلم رعب على حد وصفها وساعدها في تجاوز الأمر المحيطين بها وطمئنتها .

فقالت : ” بسبب جهل مني مكنتش عارفة إن الولادة المبكرة حاجة شائعة وبتحصل كتير .. ولما حصلت معايا كنت عايشة فيلم رعب، لكن الناس بدأت تطمني ” .

وتابعت متحدثة عن فترة تواجد إبنها في الحضانة : ” أي أم نفسها إبنها يكمل معاها مشوار الحمل لآخره .. ووجود إبني في الحضانة كان مؤلم ” .

وأضافت : ” لمدة شهرين كان ممكن أطل عليه ربع ساعة، مرة الصبح ومرة بالليل .. وطول ما أنا نايمة كنت خايفة وقلقانة عليه .. وهو حاليا في البيت والدكاترة طمنونا ” .

يذكر أن الفنانة كندة علوش كانت قد أعلنت منذ أيام عن استقبالها لمولودها الثاني (كريم) من زوجها الفنان المصري ” عمرو يوسف ” .. وكانا قد رزقا بطفلهما الأول في عام 2018 وهي إبنتهما (حياة) .