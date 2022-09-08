تنبأت بوفاة جورج الراسي.. عرافة شهيرة تتحدث عن مستقبل صادم لـ محمد رمضان!

كتب امير فتحي في الخميس 8 سبتمبر 2022 02:48 مساءً - أثارت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف الجدل حول مستقبل الفنان محمد رمضان بعد صدق توقعها بوفاة الفنان جورج الراسي من قبل.

ظهرت ليلى في لقاء تلفزيوني لها في بداية العام الحالي وتحدثت عن الوسط الفني، وقالت أنه سيفجع الوسط بحادث أليم وهو ما حدث مع جورج الراسي.

وقالت العرافة ليلى عبد اللطيف مع المذيع الشهير نيشان: “للأسف الشديد أرى موجة من الحزن والوداع تعم الأجواء الفنّية في لبنان والدول العربية”.

توقعت العرافة اللبنانية أن إليسا ووائل كفروي سيكون بينهما دويتو قريبًا، وهو ما حدث بالفعل ولكن ليس في أغنية جديدة ولكنهما أحيا حفلا مشتركا.

ليلى عبداللطيف تتنبأ بمستقبل محمد رمضان:

تحدثت العرافة الشهيرة أيضًا عن مستقبل الفنان محمد رمضان وقالت أنه سيواجه موجة عنيفة من الشائعات وهو ما حدث معه مؤخرًا، وقام بالرد على هذه الشائعات بنفسه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت “ليلى” أن مشواره الفني لن يتأثر وسيحيي العديد من الحفلات الغنائية الناجحة في عدد من البلدان العربية والأجنبية، ومن الملحوظ أن محمد رمضان يعيش حالة من الانتعاش الفني ويقدم العديد من الأغاني والحفلات المميزة ويحرص على حضورها عدد كبير من جمهوره ومحبيه.

محمد رمضان يطرح «دوشة» غدًا

يطرح النجم محمد رمضان غدًا فيديو كليب أغنيته السينجل الجديدة “دوشة ” وذلك عبر قناته الخاصة على يوتيوب.

وروج محمد رمضان للأغنية الجديدة “دوشة ” من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ونشر البوستر الرسمي الدعائي للأغنية معلقًا: “انتظرونا فى دوشة”.

من جهة أخرى يستعد النجم محمد رمضان لبدء تصوير أول مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد “العمدة” في شهر أكتوبر المقبل، حيث من المقرر عرضه في شهر رمضان 2023 المقبل.

محمد رمضان يجسد شخصيتين ويتزوج من أربع سيدات في مسلسل “العمدة”

وعلى صعيد آخر، كشف مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان أنه سوف يقدم شخصيتين في “مسلسل العمدة” الذي يقوم ببطولته للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث يجسد شخصية العمدة “جعفر” ووالده أيضًا.

وأضاف المصدر أن جعفر سوف يتزوج من أربع سيدات ضمن أحداث المسلسل الذي سوف يبدأ تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتابع المصدر أن هناك طريقة عمل يتبعها رمضان وسامي كي يضمنا نجاح المسلسل، فبعد كتابة حلقات المسلسل كاملة، يجتمع الاثنين داخل مكتب رمضان بمنطقة المهندسين ويتناقشان في كل مشهد على حدة، ويقومان ببعض التغييرات الخاصة بالمشاهد والجمل الحوارية، ويضيفان بعض المصطلحات الرنانة التي تلفت انتباه الجمهور، بجانب إضافة مشاهد وأحداث تجذب الجمهور، مثلما فعل الاثنين في مسلسل “الأسطورة” بمشهد مقتل رفاعي الدسوقي ومشهد الطفلة التي تركها فتحي البرنس “أحمد زاهر” في مسلسل “البرنس” والتي حصدت ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وعن النجوم الذين قد انضموا للمسلسل بالفعل فأكد المصدر أن الفنان تامر عبد المنعم قد وقع عقد المسلسل وكذلك الفنان أحمد داش ومي كساب وزينة، ويجري التفاوض مع الفنانة درة التي لم توقع العقد حتى الآن.

الخليج 365

الخليج 365