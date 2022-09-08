شكرا لقرائتكم خبر عن يوفينتوس يسعي لإستغلال غضب الجماهير الباريسية فى ضم دوناروما والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفينتوس الإيطالي يسعي وراء الحصول على خدمات الحارس الإيطالى جيانلويجي دوناروما، يأتي ذلك فى ظل رغبة الفريق فى تدتيم صفوف الفريق بحارس مخضرم خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وتناولت التقارير غضب الجماهير الباريسية من تسبب دوناروما فى هدف الفريق الإيطالي، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين فى الجولة الأولى كن دوري المجموعات من منافسات دوري أبطال أوروبا، والتى أنتهت بفوز باريس بثنائية مقابل هدف لصالح اليوفي.



مسئولى" السيدة العجوز" يخططون لإستغلال الأزمة

وذكرت بعض التقارير الصحفية أن مسئولى نادي يوفينتوس بدأوا يخططون لإستغلال الأزمة الحالية بين الحارس وجماهير الفريق الباريسي، والتى شنت غضبها وهجومها على الحارس، خاصة أنه تسبب فى هدفين بشكل مباشر فى آخر 6 مواجهات للفريق الفرنسي فى بطولة دوري الأبطال.



موقف دوناروما من السير على خطى بوفون

ومن جانبه أعرب اللاعب عن أسفه بسبب الهدف الذي دخل مرماه فى مباراة الفريق الأخيرة أمام يوفينتوس، مشيرًا أن الأهم فى دور المجموعات هو حصد الثلاث نقاط، الشئ الذي تحقق للفريق الباريسي، مؤكدًا أنه سعيد بالتواجد داخل الفرنسي والتدرب تحت قيادة كيرستوف جالتيير.

كما أضاف أنه لا يفكر فى الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن المدرب الفرنسي كيرستوف جالتيير يتحدث معه بإستمرار ويعتمد عليه بشكل أساسي، فى الوقت الذي أشار أن تركيزه مع باقى زملائه فى الوقت الحالي ينصب فى كيفية تحقيق دوري الأبطال هذا الموسم